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حوادث

القبض على سمكري أفقد ابنته عذريتها في الطالبية

القبض على سمكري أفقد
القبض على سمكري أفقد ابنته عذريتها في الطالبية، فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط صاحب ورشة سمكرة، متهم  بالاعتداء على ابنته بالضرب مما ترتب عليه إفقادها عذريتها بدائرة قسم شرطة  الطالبية.


تعود تفاصيل الواقعة حينما أقدم أحد الأشخاص ويعمل صاحب ورشة سمكرة، بالاعتداء على ابنته بالضرب مما أسفر عن فقدانها عذريتها جراء ما تعرضت له من تعدٍ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم بارتكاب الواقعة -والد الفتاة- وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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قسم شرطة الطالبية سمكرة الجيزة الطالبية

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