مدير أمن الدقهلية يتفقد موقع انفجار خزان ضغط هواء بمصنع أدوات صحية

شهد مصنع أدوات صحية بقرية سلطان التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية حادث انفجار خزان ضغط هواء بغرفة الرش.

انفجار خزان هواء في مصنع أدوات صحية

وقام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالتنسيق اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية بتكليف غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بالمحافظة إخطار كافة الأجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا إلى موقع الحادث للتعامل معه.

مدير أمن الدقهلية في موقع الحادث

حيث انتقل "مدير أمن الدقهلية" علي الفور إلى موقع الحادث للتأكد من وصول كافة الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث (الحماية المدنية - الإسعاف - الصحه - مجلس مدينة مركزالمنصوره - شركات المرافق - التضامن الاجتماعي)، كما انتقل إلى موقع الحادث المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصوره، وتم على الفور وصول سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكلف "محافظ الدقهلية" وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المصابين بالمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال إلى المستشفيات لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.

وأكدت المحافظة تواصلها مع السادة المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

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