المعمل الجنائي يعاين حريق مخبز في منشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب فى مخبز بقرية نكلا بمدينة منشأة القناطر، للوقوف علي أسباب الحادث وحصر التلفيات، وتحديد بدايته ونهايته.

حريق مخبز في الجيزة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مخبز أسفل عقار بقرية نكلا بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.

وسيطرت القوات على النيران ومنعت امتدادها لباقي العقار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الحادث للوقوف علي أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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