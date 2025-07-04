الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

منها 400 ألف للنقل الثقيل، ضبط 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 شهور

إحصائية مرورية ضخمة
إحصائية مرورية ضخمة خلال 6 شهور، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، الحصاد النصف سنوي لجهود الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، والتي استهدفت تحقيق الانضباط وتسيير الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والفرعية، وأسفرت عن ضبط إجمالي 18,063,363 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك على النحو التالي: 

أبرز نتائج الجهود المرورية:

مخالفات سيارات النقل الثقيل: 400641 مخالفة (ارتفاع حمولة – السير يسار – وقت الحظر – ركاب بالصندوق).

تجاوز السرعة المقررة: 8679180 مخالفة.

السير بدون رخصة قيادة أو تسيير: 286894 مخالفة.

مخالفات الصلاحية الفنية: 106794 مخالفة.

الانتظار الخاطئ: 2975893 مخالفة.

اللوحات المعدنية: 77354 مخالفة.

السير عكس الاتجاه: 2274 مخالفة.

عدم ارتداء حزام الأمان: 1091784 مخالفة.

استخدام الهاتف أثناء القيادة: 128217 مخالفة.

عدم ارتداء خوذة الرأس للدراجات النارية: 83682 مخالفة.

مخالفات متنوعة: 4230650 مخالفة (دون ملصق إلكتروني – استخدام آلات تنبيه وسارينة – ملصقات).

الكشف عن تعاطي المخدرات:

سائقو المركبات: فحص 54867 سائقًا، ثبت تعاطي 2250 بنسبة 4.2%.

سائقو حافلات المدارس: فحص 10859 سائقًا، ثبت تعاطي 29 بنسبة 0.27%، وتم استبعادهم.

حملات الصيف بالمنطقة الغربية:

بالتزامن مع توافد المواطنين على محافظة مطروح والمنطقة الغربية، أطلقت الإدارة حملات مكثفة بدءًا من 1 يونيو، أسفرت عن:

سحب 7427 رخصة لمخالفات متنوعة.

التحفظ على 460 مركبة (سيارات ودراجات نارية) لمخالفة شروط الترخيص.

استمرار الحملات المرورية

أكدت وزارة الداخلية أن الحملات المرورية مستمرة دون توقف على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات الخطرة، وحماية الأرواح والممتلكات، مشددة على أهمية التزام السائقين بقواعد المرور وقوانين الطريق.

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