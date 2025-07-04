الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

سرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة ثانوية بمنشأة القناطر والقبض على المتهمين

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تقدم عامل بمدرسة نكلا الثانوية المشتركة، ببلاغ عن اكتشافه سرقة أجهزة وشاشات من داخل مدرسة نكلا الثانوية بـمنطقة منشأة القناطر بالجيزة بدائرة المركز.

وتلقى اللواء هانى شعراوى مدير الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، إخطارا من مركز شرطة منشأة القناطر بالواقعة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط المدرسة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بالسرقة.

سرقة مدرسة بمنشأة القناطر

 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين إن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 33 سنة، وصديقه 40 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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