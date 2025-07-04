تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على ربة منزل مذبوحة بالطالبية

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمنطقة أرض البحر في الطالبية.

العثور على ربة منزل مذبوحة بالطالبية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها بمنطقة منطقة أرض البحر فى الطالبية، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن الجثة ربة منزل، بها طعن ذبحى بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط مرتكبيها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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