التحقيقات: ماس كهربائي سبب حريق مطعم مصر الجديدة

كشفت مناظرة نيابة مصر الجديدة حول حريق مطعم في منطقة جسر السويس بمصر الجديدة، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في شارع جسر السويس دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت باستدعاء مالك المطعم وشهود العيان لسماع أقوالهم.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

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