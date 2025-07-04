أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع في سعر جرام الذهب،السلع الغذائية تواصل الارتفاع، سعر صرف الدولار في البنك المركزي، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون غرامة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعه , عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم ، تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال حركة التعاملات، مساء اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 بجميع الجرامات، بنحو 10 جنيهات وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا

وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5290 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3960 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37000 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين وزيت الصويا والذرة وعباد الشمس، بينما ارتفع سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60500 جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

تعرف على اخر موعد لسداد دفع فاتورة التليفون الارضي بدون غرامة

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن اخر موعد حددته الشركة المصرية للاتصالات، لتحصيل فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2025 دون غرامة وخلال السطور التالية، نستعرض موعد وكيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي.

سداد فاتورة التليفون الأرضي

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 يونيو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر دون غرامة حتى 14 يوليو 2025.

وفيما يتعلق بنظام السداد الشهري، يختار المتعاقد أن يدفع فاتورة التليفون الأرضي بنظام شهري، بشرط أن يقوم بتفعيل خدمة المكالمات الدولية ونظام باقات.

غرامة عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتفرض الشركة غرامة تأخير السداد عن دفع الفاتورة، تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك عن كل شهر بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

ويمكن لمستخدمي خدمات الخط المنزلى من المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل برقم الهاتف.

ويقدم الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات خدمة السداد الإلكتروني لـ فاتورة التليفون لعملاء الخط الأرضي والإنترنت عبر بوابته الإلكترونية.

أبرزها السكر والأرز والشاي، أسعار السلع الغذائية تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، واصل سعر السلع الغذائية الرئيسية الارتفاع في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 32.2 جنيها، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 29 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 29.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 3 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 39.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر سعر صرف الدولار بختام تعاملات الاسبوع المنتهى.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.27 جنيه للشراء.

-49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.31 جنيه للشراء.

-49.41 جنيه للبيع.

تبدأ من 63 جنيهًا، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 66 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

المشاط: ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لزيادة الاستثمارات في أفريقيا ودعم جهود التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمناقشة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية.

دعم التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية

شارك في الجلسة موزيس فيلاكاتي، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وماري بيث جودمان، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفي كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعزز الإنتاجية، ويدفع عجلة الابتكار، ونقل المعرفة. وقالت: "في مصر، لطالما أدركنا الإمكانات الكبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر في تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام، وقد حرصنا في إطار رؤية مصر 2030 على جعله محورا أساسيا في استراتيجيتنا لتوفير فرص العمل اللائق، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية.

ما هي الخدمات غير المالية في تطبيق إنستا باي؟

حدد مسؤولو تطبيق إنستا باي عددا من الخدمات التي يقدمها التطبيق غير المالية للعملاء.

وتشمل الخدمات غير المالية في تطبيق إنستاباي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

وفي مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي InstaPay لعملاء القطاع المصرفي.

تطبيق إنستا باي

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًّا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

كل ما تريد معرفته عن مزايا خدمة آبل باي في البنوك

يتساءل الكثيرون عن مزايا خدمة آبل باي بعد إقرار البنك المركزي لها في السوق المصرفي.

تتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الإصبع،... إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة.

كما تتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة تلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

تفاصيل بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي

يتساءل الكثير من عملاء البنك الزراعي عن قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية في فروع البنك.

وتشمل قائمة المزايا في بطاقات البنك الزراعي ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

للعملاء.. تفاصيل ومزايا وديعة بنك القاهرة

يبحث العديد من العملاء عن مزايا الوديعة في بنك القاهرة وكذلك الشروط والتفاصيل الخاصة بها.

تفاصيل وديعة بنك القاهرة

وتشمل خصائص وتفاصيل تلك الوديعة من بنك القاهرة للعملاء ما يلي:

الحد الأدنى للشراء 1,000,000 جم.

العملاء المستهدفين الأشخاص الطبيعيين فقط.

الفئات 10,000 جم ومضاعفتها (فوق الحد الأدنى للشراء) وبدون حد أقصى للشراء.

أما عن شروط الوديعة في بنك القاهرة فهي كما يلي:

شروط الوديعة في بنك القاهرة

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع.

هل كارت حوالتي شرط لصرف الحوالة في بنك مصر؟

يتساءل عملاء بنك مصر حول ضرورة اشتراط وجود كارت حوالتي لديهم لصرف الحوالات الواردة من الخارج.

وقال مسئولو بنك مصر: بالفعل من ضمن شروط صرف الحوالات البنكية إنه لابد أن يستخرج العميل كارت حوالتي.

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار، تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.