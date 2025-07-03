أبرزها الأرز والسكر والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 25 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 1.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو 1.5 جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 3 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 224.7 جنيه إلى 256.2 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 180 إلى 300 جنيه

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر عبوة الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 50 قرشًا في العبوة وزن 40 جرامًا حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 10.5 جنيه إلى 12.6 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار الشاي من 8 إلى 16 جنيها.

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