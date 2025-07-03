الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أبرزها الأرز والسكر والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 25 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 1.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو 1.5 جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 3 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 224.7 جنيه إلى 256.2 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 180 إلى 300 جنيه

<span style=
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر عبوة الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 50 قرشًا في العبوة وزن 40 جرامًا حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 10.5 جنيه إلى 12.6 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار الشاي  من 8 إلى 16 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية سعر الارز سعر الأرز المعبأ سعر الدقيق سعر السكر سعر السلع سعر السلع الغذائية سعر الشاي سعر المكرونة سعر كيلو الدقيق سعر كيلو المكرونة سعر كيلو السكر اسعار الأرز اليوم اسعار الشاي اسعار السكر اليوم اسعار السكر أسعار الارز

الأكثر قراءة

لحظة احتراق سيارة جوتا لاعب ليفربول الراحل (فيديو)

سر توجه ديوجو جوتا إلى ميناء سانتاندير الإسباني قبل مصرعه

في دولة عربية، تعرف على مكان إقامة معسكر الأهلي استعدادا للموسم الجديد

5 معلومات عن أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

قرار جمهوري بتعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس

كنتو فين أيام مرتضى منصور؟ مدحت العدل يهاجم قدامى الزمالك بسبب جون إدوارد

مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب نادي الشمس في حادث سير

بعد إقرار قانون الإيجار القديم، الدكتور محمد غنيم مهدد بإخلاء شقته رغم تاريخه الطبي الحافل

خدمات

المزيد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 3 يوليو 2025 (آخر تحديث)

قفزة في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس 3 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

ابتدينا.. أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عمليات التجميل في المنام وعلاقتها بالكلام السيئ والنميمة

ما حكم استخدام المناديل المبللة "Water Wipes" في الوضوء؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بوجود مشاكل مالية

المزيد
الجريدة الرسمية