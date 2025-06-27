الجمعة 27 يونيو 2025
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اقتصاد

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع  سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 4 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 28.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 38.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

كما ارتفع سعر المكرونة المعبأة نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

16 جنيهًا ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعًا من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 241.5 جنيه إلى 276 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 209 إلى 300 جنيه.

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