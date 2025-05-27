أخبار الاقتصاد اليوم، خفض أسعار الفائدة على الحساب الجاري، الغرف السياحية: 78 ألف حاج هذا العام.. انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تباينًا في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت الروس

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 32 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 15 و15.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

بنك القاهرة يعلن ارتفاع صافي الربح بنسبة 45% ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مصري

حقق بنك القاهرة أداءً إيجابيًا بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025، محققًا نموًا في أرباحه بنسبة 45% عن الربع الأول من العام الماضي.

الأرباح قبل الضرائب



حقق بنك القاهرة أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، بزيادة 36% عن أرباح الربع الأول لعام 2024 التي بلغت 3.6 مليار جنيه مصري.

صافي الأرباح بعد الضرائب

ارتفع صافي الأرباح بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 45% ليصل إلي 3.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ2.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



خفض أسعار الفائدة على الحساب الجاري اليومي من بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة تخفيض أسعار العائد على الحساب الجاري اليومي بالجنيه، ليصبح أعلى عائد سنوي 18% وفقًا لشريحة الرصيد.

ويمنح الحساب عائدًا 11% على الرصيد الذي يتراوح بين 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، و13% على الشريحة من مليون حتى 5 ملايين جنيه، و17% لأكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين، ويصل إلى 18% لأكثر من 10 ملايين جنيه.



ويمنح الحساب العملاء مرونة في إدارة ودائعهم مع عائد يومي تنافسي، حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء.

الغرف السياحية: 78 ألف حاج مصري هذا العام و"بطاقة نسك" شرط أساسي

أكد إيهاب عبدالعال، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن عدد الحجاج المصريين هذا العام بلغ 78 ألفًا، دون أي تنازل عن تأشيرات، موضحًا أن الحج السياحي حصل على أكثر من 40 ألف تأشيرة.

وداعًا للفوضى.. لا حج دون بطاقة "نسك"

وقال عبدالعال إن بطاقة نسك السعودية أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول مكة المكرمة، وهي خطوة تضمن تنظيمًا دقيقًا، ومنع أي تجاوز أو تسلل خارج الإطار الرسمي.

عقوبات وإجراءات صارمة ضد المخالفين

وأكد عبدالعال أن بعض شركات السياحة تم إلغاء ترخيصها بسبب مخالفات سابقة، بينما أثبتت أخرى براءتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حماية الحجاج، وتنظيم موسم الحج بشكل منضبط.

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بالأسواق

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 99.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 85 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولين في الحكومة السويدية سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنجامين دوسا وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولى الإنمائى السويدى والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسويد فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها البنية التحتية الرقمية، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات الرقمية كما تم مناقشة آليات جذب الاستثمارات السويدية إلى السوق المصرى، خاصة فى مجال التعهيد.

مع بداية موسم الحج 2025، سعر الريال السعودى فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي ، مع حلول موسم الحج وسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، استقرارا أمام الجنيه، ختام حركة التعاملات في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

محافظ البنك المركزي المصري يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان

في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. وتُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان - كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري.

هذا وقد شارك السيد المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا، ممثلا عن سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وجواكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق.

وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء , عيار 18 وصل لهذا المستوى

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية في ختام حركة التعاملات، اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.

أسعار الذهب، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.