انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، في أول أيام شهر يوليو 2025، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

جنيه انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة نحو 1.5 جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

كما انخفض سعر المكرونة المعبأة نحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 30.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

5 جنيهات انخفاضًا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي نحو 5 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 221.5 جنيه إلى 259.7 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 180 إلى 300 جنيه

50 قرشًا انخفاضًا في سعر عبوة الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي نحو 50 قرشًا في العبوة وزن 40 جرامًا حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 10.2 جنيه إلى 12.2 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار الشاي من 8 إلى 16 جنيها.

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