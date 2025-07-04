الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد مفاجأة أمس، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر الفراخ البيضاء اليوم، سجلت أسعار الفراخ استقرارًا في الأسواق، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 79.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 66 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 64  جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 140 جنيه إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 100 جنيه.
<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر البانيه

  • بلغ سعر كيلو البانيه طازج نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مصرع مهاجم طلائع الجيش وصديقه بطريقة بشعة، مقاولة أنفار فتيات العنب تخرج عن صمتها، قرار لليفربول بشأن نجمه جوتا

بعد مفاجأة أمس، سعر الفراخ اليوم الجمعة 4 يوليو 2025

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم شكري مقابل هذا الثلاثي

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

القاهرة نار والمحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

أسباب اعتراض النواب على مشروع قانون التعليم الجديد

سعر السمك اليوم الجمعة، ارتفاع جديد في البلطي وقفزة للمكرونة والكابوريا

سعر الفاكهة اليوم، التين والعنب في متناول جيوب المصريين والكمثرى تواصل ارتفاعها

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.. أرقام شيكابالا مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية