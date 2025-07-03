شهادات يتم كسرها من الموبايل البنكي في بنك مصر

أوضح بنك مصر الشهادات التي يمكن استردادها من خلال خدمات الإنترنت والموبايل البنكي للعملاء.

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 – شهادة الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير - الشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري - الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي - شهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري).

أما باقي الشهادات فيتم الاسترداد من خلال الفرع فقط وعمل شهادة ابن مصر بشكل طبيعي.

ومن جانب آخر تشمل قائمة خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتسائل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر لهذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

-بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

-تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

-طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

-خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

ومن جانب آخر كشف بنك مصر عن تفاصيل وخدمات ومزايا فيزا وماستر كارد للخصم الفوري.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا:

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري - توفير - شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر.

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًّا.

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

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