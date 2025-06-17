لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

يتسائل الكثيرين عملاء البنوك عن كيفية التصرف حال تغيير الهاتف الخاص بهم وفقدانهم عنوان الدفع اللحظي IPA لتطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أنه في حالة فقدان ونسيان عنوان الدفع اللحظي IPA فإنه يتم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على حساب جديد (new account)

- إعادة تسجيل IPA جديد:

- اختار البنك.

- ادخال ١٦ رقم البطاقة والرقم السري الخاصين بهما.

. اختيار جديد.

اذا قام العميل باختيار حساب جديد:

- سوف يمسح جميع الحسابات المسجلة مسبقًا.

- على العميل اختيار IPA جديد مختلف عن السابق.

- سوف يكون IPN PIN كالقديم.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسئولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل يتساءل الكثير من عملاء البنوك حول إمكانية تحويل الأموال من المحافظ الإلكترونية إلى خدمة إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق انستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، يمكن للعملاء التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل من أي محفظة الكترونية لحساب بنكي.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسئولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسئولو تطبيق إنستاباي إنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

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