الجمعة 20 يونيو 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الصويا والأولين والذرة وعباد الشمس، بينما ارتفع سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

 في البداية تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

 سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه.
<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

 وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 93.9 جنيه، بارتفاع 6.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 80 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93.7 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

<strong>اسعار الزيت اليوم</strong>
اسعار الزيت اليوم

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 109.5 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 90 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

 ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.9 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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