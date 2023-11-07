بطاقة لا تلامسية، أبرز مميزات بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه من الأفراد وعلى رأسها بطاقات الخصم المباشر.

تفاصيل بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي

وتصدر بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

مميزات بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

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بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

تعاون البنك الزراعي وشركة المحمول

ومن جانب آخر وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع اتصالات لتوفير تغطية لشبكة المحمول يستفيد منها سكان الريف وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات مصر بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري وسكان الريف بشكل عام في كافة أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.

وقع الاتفاق عن البنك الزراعي المصري الأستاذ السعدي المصري المستشار التنفيذي المشرف على الشئون الإدارية والهندسية والتأمين والأصول، وعن اتصالات من e& مصر المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي للشركة، وذلك بالمركز الرئيسي للبنك الزراعي المصري بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال وعدد من قيادات البنك ومسئولي شركة اتصالات مصر.

استراتيجية البنك الزراعي

وبهذه المناسبة أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعي المصري التي تهدف في الأساس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، حيث يحقق هذا التعاون إتاحة وتوفير جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التي توفرها شبكة اتصالات من e& مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعي المصري في كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى كافة سكان الريف المصري، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.

وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لـفروع البنك والأصول التابعة له في القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة في الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف.

وثمن نائب رئيس البنك الزراعي المصري التعاون مع شركة اتصالات من e& مصر بوصفه تعاون مثمر في الكثير من المجالات، مشيرًا إلى أن اتصالات مصر هي شريك استراتيجي للبنك الزراعي المصري في مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمي التي يقوم بها، وهي شراكة ناجحة حققت الكثير من الإنجازات، مشيدًا بما حققته الشركة من جهود ناجحة في تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعي المصري، والتي ساهمت في ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية في تقديم مستوى عالي من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.