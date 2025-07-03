الخميس 03 يوليو 2025
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اقتصاد

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مستندات وتفاصيل تمويل شراء سيارة نقل “دبابة ".

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن تمويل شراء سيارة النقل أو النصف نقل ومينى فان ونقل الركاب للأفراد من خلال الوكلاء المتعاقد معهم أو موزعيهم المعتمدين.
ويمنح البنك تمويلا لأصحاب الأعمال الحرة من الأفراد الطبيعيين.
سن العميل لا يتجاوز 65 عاما مع نهاية عمر التمويل.
نسبة التمويل كحد أقصى 75% ومقدم السيارة 25%.
مبلغ التمويل يصل إلى 1,200,000 جم كحد أقصى للسيارات النقل.
مبلغ التمويل يصل إلى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات ربع النقل.
مبلغ التمويل يصل إلى 1,000,000 جم كحد أقصى للسيارات الميكروباص.
مبلغ التمويل يصل إلى 400,000 جم كحد أقصى للسيارات المينى فان.
مدة التمويل تصل إلى 6 سنوات مع وجود شهر سماح في بداية التمويل
سعر العائد 29.25% متناقص.
وفيما يخص الأوراق المطلوبة في البنك الزراعي لتمويل شراء السيارة النقل الدبابة وغيرها فهي كالآتي:
صورة بطاقة الرقم القومي السارية.
صورة رخصة قيادة مهنية أو خاصة سارية
شهادة المعاملة العسكرية لمن هم دون سن 35 عاما.
إيصال مرافق حديث لا يمر عليه 3 أشهر.
بالنسبة للمنشأة الفردية يجب تقديم سجل تجارى حديث لا يتعدى 3 أشهر وعلى أن يكون مر سنة على مزاولة النشاط.

ومن جانب آخر، يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وفي مقدمتها بطاقات ميزة وفق عدد من المزايا والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

بطاقة ميزة البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

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تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

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