السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

خطوات الشراء اللاتلامسية بالمتاجر من خدمة آبل باي

آبل باي، فيتو
آبل باي، فيتو

تتيح خدمة الدفع عبر آبل باي من خلال منظومة ميزة تجربة مميزة لمعاملات الشراء اللاتلامسية بالمتاجر.

ويتم ذلك عبر خطوات محددة حيث يقوم العميل ببساطة بالنقر مرتين على الزر الجانبي وتمرير هاتف iPhone أو Apple Watch بالقرب من نقطة البيع.

 جدير بالذكر أن جميع عمليات الشراء عبر أبل باي تتميز بأعلى مستويات الأمان حيث تعتمد آليات التعرف على الوجه أو البصمة أو الرقم السري للجهاز، بالإضافة إلى الرقم السري المتغير. هذا وتتميز أبل باي اليوم بالقبول على نطاق واسع بما يشمل القبول لدى متاجر الخضروات، الصيدليات، سيارات الأجرة، المطاعم ومتاجر التجزئة وغيرها من الأماكن.  

ومن جانب آخر حدد بنك مصر الأجهزة التي تدعم استخدام خدمة Apple Pay الجديدة، التي تم إطلاقها مؤخرا من البنك المركزي المصري.

وأوضح البنك أنه يمكن للعملاء استخدام خدمة Apple Pay على أجهزة iPhone و iPad و Mac، وذلك لإتمام معاملاتهم الشرائية بشكل سهل وسريع من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي توفر الخدمة دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص أو إعادة إدخال بيانات البطاقة أو تفاصيل الشحن والفواتير.

 وتُسهل خدمة Apple Pay الدفع لخدمات توصيل الطعام والبقالة، والتسوق عبر الإنترنت، والمواصلات، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات. 

 

ويعد الأمان والخصوصية هما محور خدمة Apple Pay؛ فعند استخدام العملاء للبطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر في الدفع بواسطة Apple Pay، فإنه لا يتم تخزين أرقام البطاقات على الجهاز أو على خوادم Apple، ولكن يتم تعيين رقم فريد للجهاز وتشفيره وتخزينه بشكل آمن في العنصر الآمن (Secure Element)، وهي  شريحة معتمدة متوافقة مع معايير الصناعة ومصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان على الجهاز.

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