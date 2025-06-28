هل معاملات الدولار مستمرة على بطاقات الخصم في بنك مصر؟

يتسائل العديد من عملاء بنك مصر عن استمرار استخدام التعاملات بالدولار علي بطاقات الخصم.

واوضح مسئولون بنك مصر أنه تم إيقاف التعاملات بالعملات الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدام البطاقات داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية ربط بطاقات الخصم المباشر والدفع مقدما بالمحفظة الرقمية.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه من الممكن ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة الرقمية.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه لعل أبرزها خدمات المحفظة الرقمية بما تشمله من خدمات لصالح عملاء البنك.

وتضم قائمة المحفظة الرقمية في بنك مصر للعملاء ما يلي:

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1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9.000 ماكينة صراف آلي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- أسهل طريقة تدفع بها

4- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

5- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

7- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

8-اشتراكات النقابات والأندية

9- تذاكر الطيران

10- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

11- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:-

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن حقيقة اصدار بطاقات الخصم المباشر مجانا بعد فتح الحساب الاسلامي.

واوضح مسئولون بنك مصر إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا للعملاء.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملاء الحساب الاسلامي، حيث تشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر مايلي:

1-إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

2-إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الانترنت البنكي

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الالي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وارسال التحويلات علي الحساب.

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