الأحد 22 يونيو 2025
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اقتصاد

أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

اسعار السلع الغذائية
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع  سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ بدأت أسعار الفول المعبأ في الارتفاع،  ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيه ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز السائب بالأسواق

كما ارتفع سعر الأرز السائب نحو جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 27.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز السائب من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 1.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 228.7 جنيه إلى 263 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 180 إلى 300 جنيه.

 

 

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