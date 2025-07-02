أخبار الحوادث اليوم، إحباط تهريب شحنة مخدرات بأكثر من نصف مليار جنيه.. سقوط عصابة الأجانب للتنقيب عن الآثار.. مشاجرة مسلحة في حلوان بسبب فتاة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحـت أجهزة وزارة الداخلية ، في إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة، جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالي 520 مليون جنيه.

شهد الطريق الإقليمي، قبل بوابة كارتة "الصنافين"، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص اعتدوا على خفيرين يعملان بإحدى شركات الإنشاءات، باستخدام أسلحة نارية، في موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القطامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، تتهم فيه سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء توصيلها من مطار القاهرة الدولي إلى أحد الفنادق بدائرة قسم السيدة زينب.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 5 أشخاص من بينهم سيدة، يحملون جنسية إحدى الدول، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مشاجرة مسلحة نشبت بين مجموعتين من الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عقب تداول منشور بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة دورة تدريبية متخصصة بعنوان: «الطعن بالنقض.. أصوله وإجراءاته العملية والتطبيقية»، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، بمشاركة ستة وثلاثين من رؤساء النيابة المختصين بالطعن بالنقض.

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة - المنصورة أمام المنطقة اللوجستية بطلخا.

شهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، وأخلت قوات الحماية المدنية سكان العقار.

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادث تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية كفر سمري التابعة لمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة.



قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، إحالة أوراق "جامع خردة" والمتهم بإنهاء حياة سيدة البستان بالسنبلاوين بالدقهلية بلا رحمة ولا شفقة، حيث قام تحطيم رأسها بشاكوش ثم تناوب الاعتداء الجنسي عليها بعد وفاتها وسرقة منزلها، إلي مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 27 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.





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