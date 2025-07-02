الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق المنصورة جمصة

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

شهد طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية، إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام المنطقه اللوجستية بطلخا، بسبب انفصال الإطار الخلفي للسيارة. 

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق جمصة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين.

سبب الحادث اختلال عجلة السيارة 

على الفور انتقلت قوة أمنية و5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام المنطقة اللوجستية كانت قادمة من ناحية مدينة جمصة، بسبب انفصال الإطار الخلفي من الجهة اليسري للسيارة مما أدى إلى انحرافها وانقلابها ثم اصطدامها بالحاجز الأوسط ( النيوجرسي).

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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