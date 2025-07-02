الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالصف (صور)

الطريق الإقليمي،
الطريق الإقليمي، حادث مرورى

شهد الطريق الإقليمي، قبل بوابة كارتة الصف المعروفة بـ"الصنافين"، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص.

 

وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدد من المصابين، وجارٍ الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وسط تواجد مكثف لرجال المرور والأجهزة الأمنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 624 حكمًا قضائيًّا في حملة أمنية بأسوان

رادارات المرور تحرر 50 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الاقليمى حادث مروري حوادث المرور الصنافين كارتة الصف طريق الإقليمي سيارات الإسعاف حادث تصادم حادث تصادم مروع

مواد متعلقة

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 624 حكمًا قضائيًّا في حملة أمنية بأسوان

رادارات المرور تحرر 50 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "تعنت رجل مرور مع سائق ميكروباص" وتوضح ملابسات الواقعة

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في حلوان بسبب معاكسة فتاة

ضبط 3 أشخاص أطلقوا النار على خفراء بموقع إنشائي في القطامية

ضبط سائق بشركة نقل ذكي تحرش بسيدة أجنبية أثناء توصيلها من المطار

ضبط عصابة أجنبية للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

ضبط 9 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

الأرصاد: ظهور سحب متوسطة وتوقعات بسقوط الأمطار على هذه المناطق بعد قليل

بسبب حزام الأمان، اعتقال نجم الترجي التونسي في مطار شارل ديجول الفرنسي

زغلول صيام يكتب: عقد محمد صلاح مع ليفربول يكشف المستور في الكرة المصرية ويفضح العقود اللي بـ 5 مليون جنيه!

خدمات

المزيد

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 (آخر تحديث)

سعر النحاس اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صام النبي تاسوعاء وعاشوراء وما الحكمة من صيامهما؟

تفسير حلم السفر للخارج في المنام وعلاقته بالهروب من ضغوط الحياة

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية