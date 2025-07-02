تصادم بين سيارة نقل وميكروباص على الطريق الإقليمي بالصف (صور)

شهد الطريق الإقليمي، قبل بوابة كارتة الصف المعروفة بـ"الصنافين"، حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص.

وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع عدد من المصابين، وجارٍ الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وسط تواجد مكثف لرجال المرور والأجهزة الأمنية لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.

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