الأحد 29 يونيو 2025
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حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

حادث الطريق الإقليمي
حادث الطريق الإقليمي

أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الحادث المروري المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع  تسعة عشر فتاة  وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.


وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور. وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.


وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وتعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.

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النيابة العامة حادث الطريق الاقليمي المنوفية

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النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي

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