نزيف الأسفلت مستمر، انقلاب ميكروباص بـ 9 عمال من المنوفية في طريق الإسماعيلية

شهد طريق مصر – الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب ميكروباص أمام مجمع الإغاثة في الاتجاه المؤدي إلى مدينة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، معظمهم من محافظة المنوفية، بإصابات متفرقة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات اللازمة لمتابعة حالاتهم الصحية.

وتنوعت الإصابات بين نزيف داخلي، وكسور، وكدمات، وسحجات بأنحاء متفرقة من الجسم، وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي:

“سليمان.م.س” (40 عامًا – المنوفية): مصاب بنزيف في المخ والصدر والبطن و"مصطفى.م.م"(43 عامًا – المنوفية): اشتباه كسر في الفقرات القطنية و"يوسف.ع" (32 عامًا – بني سويف): كسر في الترقوة و"محمود.ع.ف" (29 عامًا – المنوفية): كدمات وسجحات واشتباه ارتجاج بالمخ. و"أبو بكر.ر.ال" (40 عامًا – المنوفية): كدمات وسجحات متفرقة بالجسم و"أحمد.م.م" (30 عامًا – المنوفية): اشتباه كسر بالقدم اليسرى و"السيد.ر.م"(35 عامًا – المنوفية): كدمات بالظهر و"أشرف.ع.ال" (41 عامًا – المنوفية): كدمات وسجحات و"محمود.ع.ح" (39 عامًا – المنوفية): كدمات وسجحات.

وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالات داخل المستشفى الجامعي.

حوادث الطرق من أكثر الحوادث اليومية عالميا

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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