الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 624 حكمًا قضائيًّا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى أسوان 

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

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كما تم تنفيذ 624 حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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