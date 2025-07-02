إحالة أوراق "جامع خردة" أنهى حياة سيدة بالدقهلية للمفتي

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة التاسعة، إحالة أوراق "جامع خردة" والمتهم بإنهاء حياة سيدة البستان بالسنبلاوين بالدقهلية بلا رحمة ولا شفقة، حيث قام تحطيم رأسها بشاكوش ثم تناوب الاعتداء الجنسي عليها بعد وفاتها وسرقة منزلها، إلي مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 27 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

نظر محاكمة "جامع خردة" أنهى حياة سيدة بالدقهلية ثم اعتدى عليها

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محمد صلاح البرعي، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وعمرو سمير، وحسين عبداللطيف.

وكان قد أحال المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية المتهم "خالد طاهر محمد عبد المجيد" 33 سنة جامع خردة، مقيم بقرية برج النور بمركز السنبلاوين محبوس، في القضية رقم 16649 لسنة 2025 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 1302 لسنة 2025 كلى جنوب المنصورة.

تفاصيل جريمة قتل هناء بنت السنبلاوين علي يد جامع خردة

بدأت الواقعة بتاريخ2025/3/7 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، حيث قتل المتهم المجني عليها "هناء منصور السيد محمد" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن كال لها بلا رحمة أو شفقة عدة ضربات باستخدام أداة "جاكوش" استقرت برأسها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وقد سبقت تلك الجناية جريمة أخرى، وهي أنه في نفس المكان والزمان: سرق المبالغ المالية وهاتفين محمولين المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، وكان ذلك من مسكنها ليلًا بطريق الإكراه الواقع عليها بأن كمم فمها وكبل يديها ورجليها بلاصق بلاستيكي، وأشهر في وجهها سلاحا أبيض "مطواة"، وتعدى عليها بالضرب فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق مما بث الرعب في نفسها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإعدام إرادتها والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل ارتكاب الجريمة

وقد إقترن بالجناية محل الإتهام الأول الجنايتين التالي بيانهما، وهي أنه في نفس المكان والزمان لم يرع في المجني عليها إلًّا ولا ذمة، بل أوغل في الجرم حتى غايته بأن: إحتجز المجني عليها بمسكنها، وكان ذلك في سبيل إتمام الجرائم السابق بيانها والجريمة محل الإتهام التالى وقد اقترن إحتجازه لها بتعذيبها بدنيا قبل إزهاق روحها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وهتك عرض المجني عليها هناء منصور السيد محمد، وكان ذلك بالقوة على اثر تكبيله وتعذيبه لها، وفقدانها وعيها وكونها لا تقوى على شد ولا إرخاء بأن اعتدى عليها جنسيا.

وأحرز جوهر مخدر "الميثامفيتامين" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز أداتين مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص "جاكوش عصا " دون مسوغ قانوني ودون ضرورة مهنية أو حرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال ابنة الضحية

وشهدت ندا محمد أحمد البدوي عوض شحاتة 22 سنة ربة منزل ومقيمة بحي البستان - مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بأنها أبصرت والدتها جثة هامدة ومسجاة على ظهرها أرضًا بغرفة نومها مكممة الفم ومقيدة اليدين والقدمين بلاصق بلاستيكي شفاف اللون على إثر قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب مستخدمًا أداة جاكوش قاصدًا إزهاق روحها، وسرقتها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها وأردفت باتهامها للمتهم بالتسبب في وفاة والدتها.

وأثبتت التحريات لوحدة البحث الجنائى بمركز السنبلاوين، قيام المتهم بالتوجه لمسكن المجني عليها لسرقتها عقب تأكده من عدم تواجد زوجها بالمسكن، وقام بالتسلل والدخول إلى الطابق الأرضي من خلال الباب الصاج، إلا أن المجنى عليها شعرت به فقامت بالنزول إلى الطابق الأرضي محل وجود المتهم فقام المتهم بمباغتتها بإشهار سلاح أبيض مطواه وتهديدها وتكميمها بلاصق شفاف، وأعقب ذلك استياقها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض إلى الشقة خاصتها بالطابق الأول علوى حيث غرفة نومها التي عثر عليها بها، وقام بتكبيل يديها وقدميها بذات اللاصق وطلب منها مبالغ ماليه فرفضت ذلك مما أثار حفيظته وقيامه بالتعدي عليها.

وقام المتهم بالبحث فى الشقة من أجل العثور على مبالغ نقديه وأشياء ثمينة حتى عثر بدولاب المجني عليها على "جاكوش وهاتف نقال" وقام بالاستيلاء عليه، وعضو ذكري صناعي مثبت بلباس داخلي وحافظة نقود قام بفتحها وسرقة محتواها من مبالغ مالية، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب وبسؤالها عما إذا كان بحوزتها ثمة نقود أخرى، وعند إخباره إياه بأن ليس بحوزتها ثمة نقود وخاصة أنه وحال جذبها من ملابسها بمنطقة الصدر علق بيده حبل قماش ينتهي بكيس من القماش قام بفتحها وسرقة محتواها من مبالغ مالية، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب مستخدمًا أداة "جاكوش" قاصدًا ازهاق روحها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.