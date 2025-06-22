الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة واستولى على هاتفها بمدينة نصر

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة واستولى على هاتفها بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق ميكروباص لقيامه بالتحرش بسيدة والاعتداء عليها وسرقة هاتفها المحمول.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بـقسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة قسم عين شمس، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل سائق ميكروباص أثناء استقلالها السيارة بمفردها.

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وأوضحت المُبلغة أنها استغاثت بعد أن تحرش بها السائق، فقام بالتعدي عليها بالضرب واستولى على هاتفها المحمول وفر هاربًا.

ضبط المتهم واستعادة الهاتف

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم، وتبين أنه سائق له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

 

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سائق ميكروباص تحرش مدينة نصر عين شمس وزارة الداخلية اعتداء على سيدة سرقة هاتف

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