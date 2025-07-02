ضبط عصابة أجنبية للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 5 أشخاص من بينهم سيدة، يحملون جنسية إحدى الدول، وذلك أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تفاصيل الواقعة

وكانت معلومات وتحريات دقيقة وردت لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام موظف و4 أشخاص من بينهم سيدة بأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف موقع الحفر، وضبط المتهمين أثناء ممارسة أعمال التنقيب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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