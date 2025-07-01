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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين فى الغربية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو إطلاق نار وترويع مواطنين، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى فى الهواء وترويع المواطنين عقب اعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة بالغربية.


    
إطلاق أعيرة نارية وترويع المواطنين 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار نارى فى الهواء وترويع المواطنين عقب اعتراضهم على قيادته دراجة نارية بسرعة زائدة بالغربية.
 

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 وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يونيو الماضى  تلقى مركز شرطة سمنود  بلاغا من أحد الأشخاص بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، بقيادة دراجة نارية بالقرية محل إقامتهم بدائرة المركز بسرعة زائدة وحال قيامه والأهالى بمعاتبته على ذلك قام بالتعدى عليه بالسب وإطلاق عيار نارى فى الهواء من سلاح كان بحوزته. 

وعقب تقنين الإجراءات  تمكن رجال الشرطة من  ضبطه فى حينه وبصحبته شخصين – لهما معلومات جنائية وبحوزتهم فرد خرطوش - طبنجة  - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش – الدراجة النارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الغربية وزارة الداخلية إطلاق نار سرعة زائدة فيديو متداول مديرية أمن الغربية

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