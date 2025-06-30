إحالة سيدة و3 عاطلين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار بأوسيم

أمرت النيابة العامة بإحالة سيدة و3 عاطلين للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل في أوسيم.

اعترف المتهمون أمام النيابة، أنهم كان لديهم شك في وجود مقبرة أسفل منزل أحدهم، فاحضروا دجال والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فصنعوا حفرة عميقة في المكان الذي ألقى القبض عليهم فيه، لتحقيق الثراء السريع.



البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تردد سيدة مطلوب ضبطها، لصدور أحكام قضائية ضدها، على منزل في أوسيم.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة بالمنزل، وخلال القبض عليها اكتشف رجال المباحث، تنقيب المتهمة و3 آخرين عن الآثار، فتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

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