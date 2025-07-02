الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

بقيمة 520 مليون جنيه، إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات من أقراص الكبتاجون

المخدرات, فيتو
المخدرات, فيتو

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة، جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالي 520 مليون جنيه.


 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول.

إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم، وبحوزتهم (400 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بحوالى 520 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون بـ 520 مليون جنيه

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

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