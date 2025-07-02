الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

انهيار جزئي لعقار في روض الفرج والحماية تجلي السكان

انهيار جزئى لعقار
انهيار جزئى لعقار

شهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، حالة من الرعب عقب انهيار أجزاء من عقار مكون من 4 طوابق، وأخلت قوات الحماية المدنية سكان العقار.

انهيار جزئي لعقار في روض الفرج  

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوط أجزاء من واجهة العقار المكون من 4 طوابق وتم إجلاء السكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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