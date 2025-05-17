إحالة سائق حاول التعدي علي فتاة داخل سيارته للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة سائق ميكروباص بتهمة محاولة الاعتداء على فتاة داخل سيارته الأجرة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اعتداء أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت المجني عليها أنها فوجئت بسائق المركبة يحاول الاعتداء عليها، ما دفعها للاستغاثة بالمارة، حيث لاحقه عدد من قائدي السيارات وتمكنوا من التحفظ عليه حتى وصول رجال المباحث، الذين ألقوا القبض عليه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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