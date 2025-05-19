الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

مالك محل كاوتش نشب به حريق في روض الفرج: قيمة الخسائر تجاوزت المليون جنيه

حريق محل، فيتو
حريق محل، فيتو

استمعت نيابة روض الفرج إلى أقوال مالك محل كاوتش نشب به حريق بمنطقة روض الفرج، دون وقوع إصابات وقال إن الخسائر التي تكبدها جراء احتراق المكان تجاوزت المليون جنيه.

وأضاف أن التأمين لن يغطي الخسائر التي وقعت نتيجة التضرر باحتراق المكان. 

وتبين تفحم المكان بالكامل وأن سبب اشتعال النيران هي مواد اشتعال وكاوتش سيارات وبنزين.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، وانتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمني حول الحريق، وحاصرت فرق الإطفاء النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة، وتم إخماد النيران.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

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