ضبط سائق بشركة نقل ذكي تحرش بسيدة أجنبية أثناء توصيلها من المطار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، تتهم فيه سائقًا تابعًا لإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها أثناء توصيلها من مطار القاهرة الدولي إلى أحد الفنادق بدائرة قسم السيدة زينب.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم السيدة زينب، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط السيارة المستخدمة والسائق المتهم، والذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ذكرته المجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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