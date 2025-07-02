ارتفاع عدد ضحايا حادث جمصة إلى متوفي و11 مصابا

لقي شخص مصرعه اليوم الأربعاء وأصيب 11 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصه - المنصوره أمام المنطقه اللوجستية بطلخا.

ارتفاع مصابي حادث طريق جمصة الي 12 شخص بينهم حالة وفاة

وكانت السيارة الميكروباص قادمة من ناحية مدينة جمصه، بسبب انفصال العجلة الخلفية للسيارة من الجهة اليسري مما أدى إلي انحرافها وانقلابها ثم اصطدامها بالحاجز الأوسط ( النيوجرسي).

تحرك فوري للأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف

وعلي الفور كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بالمحافظة إخطار كافة الأجهزة المعنية وذلك لسرعة التوجيه لفرق العمل المشتركة معا الى موقع الحادث للتعامل معه وتم علي الفور وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين الي المستشفيات لتلقي العلاج.

مصرع شخص وإصابة 11 في الحادث

وتوضح المؤشرات النهائية الي وقع حالة وفاة واحدة ويعمل أمين شرطة وعدد 11 مصاب بإصابات متنوعه وتم نقلهم جميعًا إلي مستشفي المنصوره الدولي لتلقي العلاج، وتم إيداع حالة الوفاه ثلاجة المستشفي لحين إخطار النيابة العامة وإنهاء إجراءات الدفن .

فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للتعامل مع الحادث

وطمأنت محافظة الدقهلية المواطنين ان فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور للتعامل مع الحادث من خلال كافة الأجهزة المعنية وفي المقدمه هيئة الإسعاف، وتم رفع السيارة من علي الطريق وعودة الحالة المرورية الي طبيعتها.

وأكدت المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

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