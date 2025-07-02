ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في حلوان بسبب معاكسة فتاة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مشاجرة مسلحة نشبت بين مجموعتين من الأشخاص بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عقب تداول منشور بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت يوم 29 يونيو بين طرف أول؛ مكون من 5 أشخاص، وطرف ثان من 4 أشخاص، جميعهم مقيمون في دائرة القسم، وذلك بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة شقيقة 3 من الطرف الأول.

تطورت الواقعة إلى مشاجرة استخدم خلالها الطرف الأول 3 فرد خرطوش، وتم ضبط طرفي النزاع في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة ودوافعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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