أخبار الحوادث اليوم: استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله ببلاغ الاعتداء على مها الصغير.. تصفية عنصرين شديدي الخطورة وضبط بؤر إجرامية بسوهاج.. ضبط أم قتلت طفليها بالعمرانية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية جريمة أسرية مأساوية، راحت ضحيتها سيدة أربعينية إثر تعرضها للضرب المبرح على يد شقيقها الأكبر، بسبب خلافات عائلية تتعلق بالميراث.

قررت جهات التحقيق المختصة، استدعاء أحمد السقا في اتهامه بالتعدي على طليقته مها وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه لجلسة تحقيق، كما قررت استدعاء شهود العيان وقت الحادث وفرد أمن.

وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية قوية للبؤر الإجرامية في محافظة سوهاج، بعد معلومات وتحريات دقيقة أكدت نشاط مجموعات إجرامية في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط صاحب ورشة سمكرة، متهم بالاعتداء على ابنته بالضرب مما ترتب عليه إفقادها عذريتها بدائرة قسم شرطة الطالبية.

عثرت مباحث الجيزة علي ربة منزل متهمة بقتل ابنائها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية، في محاولة منها إلقاء نفسها نهر النيل إلا أنه تم انتشالها من قبل الأهالي وتسليمها لقوات الشرطة، وتم إحالتها للنيابة العامة بتهمة قتل أطفالها، بعدما اعترفت وتحرر محضر بالواقعة.

أمرت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها بعد الاستماع لـ أقوالهما في اتهامهما لـ طليق الأولى الفنان أحمد السقا بالتعدي عليها وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 3 أشخاص يطلقون الأعيرة النارية بشكل عشوائي على أحد الكباري بمحافظة القليوبية.

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في إنهاء سيدة حياتها شنقا بمنطقة أوسيم في الجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة و4 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر غير قانونية داخل ورشة بمنطقة الجمالية.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة اعتداء طالب على زميله بسلاح أبيض بمنطقة باب الشعرية، والتي تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية.

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتعمل الأجهزة الأمنية على استخراج الضحايا من السيارات.

أحالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المطرب محمود الحسيني، للنيابة العامة للتحقيق معه في الاتهام الموجه له من طليقته بالاعتداء عليها بالضرب بمحيط محكمة الأسرة في البدرشين، عقب حضورهما جلسة النفقة المرفوعة ضد المطرب.

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