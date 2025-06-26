خلافات بسبب الميراث تنتهي بجريمة مأساوية، مصرع سيدة على يد شقيقها في الغربية

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية جريمة أسرية مأساوية، راحت ضحيتها سيدة أربعينية إثر تعرضها للضرب المبرح على يد شقيقها الأكبر، بسبب خلافات عائلية تتعلق بالميراث.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارًا من قسم شرطة زفتى يفيد بوصول السيدة "دعاء. ع. ال" – 40 عامًا – إلى مستشفى زفتى العام، في حالة صحية حرجة، مصابة بكدمات متعددة ونزيف داخلي بالمخ، على خلفية اعتداء عنيف تعرضت له داخل منزل العائلة بمنطقة كوبري العشرة.

وأظهرت التحريات أن المجني عليها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة، بعد 3 أيام من محاولة إنقاذها، متأثرة بإصابتها البالغة نتيجة مشاجرة نشبت بينها وبين شقيقها "ح. ع. ال" – 42 عامًا – بسبب خلافات على تقسيم الميراث.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية في ضبط المتهم بعد إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

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