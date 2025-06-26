محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

أحالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المطرب محمود الحسيني، للنيابة العامة للتحقيق معه في الاتهام الموجه له من طليقته بالاعتداء عليها بالضرب بمحيط محكمة الأسرة في البدرشين، عقب حضورهما جلسة النفقة المرفوعة ضد المطرب.

حيث اقتادت قوات تأمين المحكمة المطرب وطليقته إلى ديوان قسم الشرطة، وقامت بتحرير محضر بالواقعة تتهم فيه المطرب بالاعتداء عليها بالضرب والسب أمام أعين الناس بدائرة مركز البدرشين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة يفيد بتضررها من طليقها المطرب محمود الحسيني لتعديه عليها بالضرب، بسبب إقامتها دعوى نفقة ضده بمنطقة البدرشين.

حيث جرى اقتياد المطرب إلى ديوان الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.