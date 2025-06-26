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حوادث

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

محمود الحسيني
محمود الحسيني

أحالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المطرب محمود الحسيني، للنيابة العامة للتحقيق معه في الاتهام الموجه له من طليقته بالاعتداء عليها بالضرب بمحيط محكمة الأسرة في البدرشين، عقب حضورهما جلسة النفقة المرفوعة ضد المطرب.

حيث اقتادت قوات تأمين المحكمة المطرب وطليقته إلى ديوان قسم الشرطة، وقامت بتحرير محضر بالواقعة تتهم فيه المطرب بالاعتداء عليها بالضرب والسب أمام أعين الناس بدائرة مركز البدرشين.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من سيدة يفيد بتضررها من طليقها المطرب محمود الحسيني لتعديه عليها بالضرب، بسبب إقامتها دعوى نفقة ضده بمنطقة البدرشين.

حيث جرى اقتياد المطرب إلى ديوان الشرطة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وتم تحرير محضرًا بالواقعة. 

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المطرب محمود الحسيني البدرشين النفقة

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