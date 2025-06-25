بحضور المحافظ، أوقاف الغربية تحتفل بالعام الهجري الجديد من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا

احتفلت مديرية أوقاف الغربية، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025م، 29 ذو الحجة 1446هـ، بالعام الهجري الجديد من داخل أروقة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، في أجواء روحانية عامرة بالإيمان والذكر، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني بالوزارة.

حضر الاحتفال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية، إلى جانب حضور رسمي رفيع، تقدمه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ممثلًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وقيادات الأزهر الشريف والأوقاف بالغربية.

استُهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد، ثم ألقى فضيلة الدكتور نوح العيسوي كلمة أكد خلالها على المعاني السامية للهجرة النبوية الشريفة، التي شكلت تحولًا جوهريًا في تاريخ الدعوة الإسلامية، مشيرًا إلى ما تحمله من دروس في الإخلاص والتخطيط والتوكل على الله، والصبر على البلاء، والثقة بنصر الله للمؤمنين الصادقين.

كما دعا العيسوي إلى ضرورة ترجمة معاني الهجرة إلى واقع عملي من خلال الهجرة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة والعمل الصالح، ومن الكسل إلى الجد والاجتهاد، ومن الأثرة إلى الإيثار، اقتداءً بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه".

واختُتمت الفعاليات بابتهالات دينية مؤثرة قدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد، سائلًا الله أن يجعل العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمن وأمان لمصرنا الحبيبة.

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