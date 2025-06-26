ضبط أم قتلت طفليها بالعمرانية وتحاول الانتحار بإلقاء نفسها في النيل

عثرت مباحث الجيزة علي ربة منزل متهمة بقتل ابنائها داخل شقتها بدائرة قسم شرطة العمرانية، في محاولة منها إلقاء نفسها نهر النيل إلا أنه تم انتشالها من قبل الأهالي وتسليمها لقوات الشرطة، وتم إحالتها للنيابة العامة بتهمة قتل أطفالها، بعدما اعترفت وتحرر محضر بالواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة، حال عودة الأب من عمله لتفاجأ بنجليها مذبوحين مقيدين اليدين والركبتين وبجوارهم شريط لاصق وحبل، كما أنه تلقى اتصالًا من شقيق زوجته يفيد بإنهائها حياة طفليها وإلقائها لنفسها في النيل.



وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة تم انتشالها من المياه، وهي على قيد الحياة، قبل أن يتم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية، لاتهامها بإنهاء حياة طفليها، وهما 5 سنوات و3 سنوات.



وأضافت التحريات الأولية، أنه بمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وذلك بسبب تعدي زوجها عليها لتعاطيه المخدرات، ثم ألقت نفسها في نهر النيل، ما أسفر عن إصابتها، وأنقذ الأهالي حياتها، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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