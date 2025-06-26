فريق بحث لكشف غموض مقتل طفلين مكبلين بشقتهما والبحث عن والدتهما في العمرانية

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض مقتل طفلين داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة العمرانية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة والبحث المكثف عن والدتهما التي لم يتم العثور عليها منذ لحظة العثور على الطفلين مكبلين وعليهما آثار تعذيب داخل شقتهما.

في مشهد مأساوي قامت قوات المباحث بالعثور عليها فور الانتقال لموقع الحادث عقب أن تلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي مفاده تلقي رئيس مباحث العمرانية المقدم أيمن السكوري بلاغًا من عامل يبلغ من العمر (29 عامًا) أفاد فيه بعثوره على طفليه، أحدهما يبلغ من العمر 5 سنوات والآخر 3 سنوات. داخل منزلهما مكبلين وعلى جسديهما آثار تعذيب شديد، وقد فارقا الحياة، مشيرًا إلى غياب والدتهما عن المنزل في التوقيت ذاته.



وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت الجهات المختصة في سماع أقوال الشهود وجيران الأسرة، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على الملابسات الكاملة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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