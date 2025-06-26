الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

مطاردة أمام كمباوند شهير بأكتوبر، مها الصغير وسائقها يحرران محضرا ضد أحمد السقا

بلاغ ضد السقا بالتعدي
بلاغ ضد السقا بالتعدي على طليقته وسائقها في أكتوبر، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ رسمي تقدمت به الإعلامية مها الصغير وسائقها يتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، وذلك ضمن محضر رسمي حررته الإعلامية وسائقها ضد الفنان بدائرة قسم شرطة أول اكتوبر، واتهموه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

 

وذلك من خلال جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات.

وشهد  محيط كمباوند شهير بدائرة قسم شرطة  أول  أكتوبر مشاجرة بين الإعلامية مها الصغير وطليقها الفنان أحمد السقا، أسفرت بتعرض  الإعلامية للضرب هي وسائقها على يد الفنان السقا، الأمر الذي دفعهم للتوجه بتحرير محضر رسمي ضد الفنان  أحمد السقا، اتهماه فيه بالتعدي عليهما بالسب والضرب.

وأكدت الإعلامية مها الصغير وسائقها في محضر رسمي تم تحريره بقسم شرطة أكتوبر أنهما فوجئا  لحظة دخولهم بسيارة الإعلامية كمباوند شهير، بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول.

ووفق المحضر قال السائق إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكمبوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بدنيًّا، حسب ما جاء في أقواله.

وأشار السائق إلى أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

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شرطة أول أكتوبر الفنان أحمد السقا الإعلامية مها الصغير

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