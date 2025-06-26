زوجها اكتشف خيانتها، عرض جثة سيدة شنقت نفسها بالجيزة على الطب الشرعي

كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة في إنهاء سيدة حياتها شنقا بمنطقة أوسيم في الجيزة.

وأفاد زوج المتوفاة بأنه أكتشف حديثها على الهاتف مع عشيقها وهددها بفضحها أمام أسرتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها، وأمرت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي والتصريح بدفنها عقب ذلك.

مصرع سيدة في أوسيم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة ربة منزل مشنوقة في غرفتها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة العثور على جثة سيدة معلقة في مشنقة ترتدي كامل ملابسها.

وأفادت تحريات أجهزة أمن الجيزة بأن زوج السيدة كشف خيانتها وحديثها مع شاب آخر وهددها بإخبار أسرتها فقامت بإنهاء حياتها.

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