تفاصيل صادمة في مقتل جامع قمامة على يد زميله بالمرج

تجري نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة مع شاب يعمل جامع قمامة بتهمة قتل زميله في العمل بمنطقة المرج، في واقعة مأساوية صادمة مدفوعة بالخرافة والطمع، بعد أن أقدم المتهم على قتل المجني عليه بهدف استخدام دمه في طقوس مزعومة لفتح مقبرة أثرية في صعيد مصر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استدرج زميله الذي يعمل معه في جمع القمامة إلى مخزن لتجميع البلاستيك والخردة في منطقة مؤسسة الزكاة، ثم باغته بطعنات قاتلة أثناء تناولهما الإفطار سويًا، وقام بتعبئة كمية من دمائه داخل زجاجة، وتوجه بها إلى إحدى محافظات الصعيد.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بأن والده وأقاربه هم من حرضوه على ارتكاب الجريمة، استنادًا إلى مزاعم دجال أخبرهم أن دمائه يمكن أن تكون "قربانًا" لفتح مقبرة أثرية مغلقة، تؤدي إلى كنوز لا تقدر بثمن، وأضاف أن المجني عليه كان يتيم الأب والأم، فظنوا أنه لن يطالب أحد بدمه.

وأكد أقارب المجني عليه في التحقيقات أنه كان شابًا خلوقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، وسافر إلى القاهرة بعد أن تلقى اتصالًا من زميله يطلب منه الحضور للعمل معه، وأضافوا أن الأسرة تلقت بعد أيام اتصالًا صادمًا يُبلغهم بالعثور على جثته داخل المخزن، قائلين: "كان بيسعى على رزقه رجع ميت في صندوق".

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل مخزن لتجميع القمامة والبلاستيك، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه تعرض لطعنات متفرقة، وعُثر بجواره على بقايا طعام وزجاجة مشروب غازي، ما يرجح أنه كان يتناول الطعام مع القاتل قبيل الجريمة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بجريمته كاملة، وأقر بتفاصيل نقل دم المجني عليه إلى الصعيد لاستخدامه ضمن طقوس غير شرعية للتنقيب عن الآثار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق لكشف كافة ملابسات الجريمة ودوافعها، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.

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