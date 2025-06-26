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حوادث

مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو (فيديو وصور)

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وتعمل الأجهزة الأمنية على استخراج الضحايا من السيارات. 

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري مروع أعلى محور 26 يوليو أمام نفق 6 أكتوبر اتجاه أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والخدمات المرورية إلى موقع الحادث، بصحبتهم ونش مرورى لرفع آثار الحادث وسيارات إسعاف لنقل المصابين.

 

وكشفت المعاينة الأولية أن سيارة ملاكي صغيرة اصطدمت بسيارة أخرى ميكروباص مما أسفر عن اشتعال النيران في الميكروباص.


وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين تم نقل الجثث إلى المشرحة ويقوم رجال المباحث بإخراج باقي الضحايا والمصابين.

وكشف شاهد عيان يدعى عبد المجيد محمد أن الحادث مروع حيث شاهد الجثث تخرج من سيارة الميكروباص في حالة تفحم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق

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محور 26 يوليو محافظة الجيزة غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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