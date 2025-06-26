الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

ضبط أطراف مشاجرة مسلحة على كوبري في القليوبية

ضبط أطراف مشاجرة
ضبط أطراف مشاجرة مسلحة على كوبري بالقليوبية بعد تداول فيديو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 3 أشخاص يطلقون الأعيرة النارية بشكل عشوائي على أحد الكباري بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص والتحريات، تبين أنه لم ترد بلاغات رسمية بشأن الحادث، وأن الواقعة حدثت يوم 17 من الشهر الجاري، وتمثلت في مشاجرة مسلحة بين طرفين:

الطرف الأول: شخصان، والطرف الثاني: 3 أشخاص – ظهروا في الفيديو، وجميعهم من العناصر الجنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.


تبادل الطرفان إطلاق النار خلال المشاجرة نتيجة خلافات بينهم، ثم لاذوا بالفرار.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم: 4 أسلحة نارية "فرد محلي"، كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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